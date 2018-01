Πέθανε ξαφνικά η τραγουδίστρια των Cranberries, Dolores O' Riordan

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών η τραγουδίστρια των Cranberries Dolores O’Riordan, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός της.



«Η Ιρλανδή τραγουδίστρια Dolores O’Riordan πέθανε ξαφνικά σήμερα στο Λονδίνο», ανέφερε ο εκπρόσωπος χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Η frontwoman του συκγροτήματος βρισκόταν στο Λονδίνο για μία ηχογράφηση. «Τα μέλη της οικογένειάς της είναι συντετριμμένα στο άκουσμα της είδησης και έχουν ζητήσει σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή», προσθέτει στην ανακοίνωση ο εκπρόσωπος.



Στις 4 Ιανουαρίου η Dolores είχε ανεβάσει την τελευταία της φωτογραφία στο Twitter.







Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί.



Η «μυθική» φωνή των Cranberries

Η O’Riordan γεννήθηκε το 1971 στο Λίμερικ και εντάχθηκε στους Cranberries το 1990, όταν ακόμη το όνομά τους ήταν Cranberry Saw Us. Ήταν η βασική φωνή του συγκροτήματος μέχρι το 2008 οπότε και χωρίστηκαν.



Η επιτυχία τους ξεκίνησε με το hit «Linger», το οποίο σκαρφάλωσε στο Top 10 στις ΗΠΑ και την Ιρλανδία και στο Νο 14 στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Αλλά το «Zombie» ήταν αυτό που έδωσε μία νέα ώθηση στο συγκρότημα, ενώ πραγματικά αποθέωσ3ε τη φωνή της O’Riordan: ένα δυνατό, βασανιστικό κομμάτι που μοιάζει με ύπνο γράφτηκε στον απόηχο των βομβαρδισμών του IRA το 1993 στο Warrington που στοίχισαν τη ζωή στον τριών ετών Jonathan Ball kai ton 12χρονο Tim Parry.



Το άλμπουμ «No Need to Argue», στο οποίο συμπεριλαμβανόταν το Zombie πούλησε 17 εκατομμύρια αντίτυπα, εκ των οποίων 7 στις ΗΠΑ και καθιέρωσε τους Cranberries στα μεγαλύτερα εναλλακτικά συγκροτήματα της δεκαετίας του '90.



Η O’Riordan ήταν επί 13 χρόνια η βασική φωνή και στιχουργός του συγκροτήματος, μέχρι τη διάλυσή του, το 2003, οπότε και διαλύθηκαν. Στη συνέχεια ακολούθησε σόλο καριέρα μέχρι το 2009, που το συγκρότημα επανενώθηκε και έκανε περιοδείες σε όλον τον κόσμο.



Η O’Riordan ηχογράφησε δύο σόλο δίσκους, ενώ η μπάντα επανενώθηκε το 2009 και ξεκίνησε εκ νέου τις περιοδείες σε όλον τον κόσμο.



Το 2017 η ευρωπαϊκή περιοδεία του συγκροτήματος διακόπηκε, λόγω ενός προβλήματος που αντιμετώπισε η O’Riordan με την πλάτη της. Μετά τις συστάσεις των γιατρών αναβλήθηκαν επίσης και εμφανίσεις στις ΗΠΑ με το συγκρότημα να εκφράζει τη λύπη του.



