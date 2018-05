Νέος θρίαμβος Τσιτσιπά

Τεράστια νίκη και μάλιστα με ανατροπή για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Εστορίλ! Ο Έλληνας τενίστας «σκότωσε» το Νο8 στον κόσμο, Κέβιν Άντερσον, παίρνοντας το εισιτήριο για την οκτάδα!

Το μέλλον ανήκει στον Στέφανο Τσιτσιπά και το δείχνει κάθε φορά που πατάει τα κορτ! Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας υπέταξε με μεγάλη ανατροπή το Νο8 στον κόσμο και Νο1 στο ταμπλό του Εστορίλ, Κέβιν Άντερσον, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά.

Ο συμπατριώτης μας, Νο44 στην παγκόσμια κατάταξη, έχασε στο tie break το πρώτο σετ, όμως, στη συνέχεια αντεπιτέθηκε και επικρατώντας 6-3, 6-3 στα επόμενα δύο, πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα, μετά από 2 ώρες και 15’.



Στην επόμενη φάση της πορτογαλικής διοργάνωσης, λοιπόν, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ισπανό Ρομπέρτο Καρμπάγιες Μπαένα (Νο77) με το δρόμο να είναι... ορθάνοιχτος!

