Στηρίζουμε αουτσάιντερ
Τελικά μας πάνε τα χωμάτινα γήπεδα
Λίγο πριν το ξημέρωμα γιατί μπαίνουμε σε μέρα απεργίας να ανεβάσουμε τα προγνωστικά μας για το τένις, το οποίο να μη το ματιάσω μας πάει κοντά στο άριστα.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΑΚΚΑΡΗ - ΣΟΥΑΡΕΖ ΝΑΒΑΡΟ 1 ΓΙΑ 2.62 ΠΑΙΖΩ ΤΗ ΣΑΚΚΑΡΗ ΚΙ ΑΣ ΧΑΣΩ
ΝΤΟΥΚΕ ΜΑΡΙΝΟ - ΚΑΜΙΛΑ ΤΖΟΡΤΖΙ 2 ΕΔΩ, Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΗΡΕ ΤΗ ΚΑΜΙΛΑ, ΔΕ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ
MAKAΡΟΒΑ - ΣΤΡΥΚΟΒΑ 1 ΘΑ ΠΑΩ ΜΕ ΤΟ ΑΟΥΤΣΑΙΝΤΕΡ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΗΣ
ΚΟΡΝΕ - ΠΑΡΜΕΝΤΙΕ 1 ΔΥΟ ΓΑΛΛΙΔΕΣ ΣΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ. ΠΙΟ ΕΜΠΕΙΡΗ Η ΚΟΡΝΕ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΝΩ ΧΕΡΙ
ΑΝΤΡΕΣ
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ - ΚΕΤΣΙΝΑΤΟ 1 ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΟ 2,50 ΤΗΣ ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΕΡΝΤΑΣΚΟ - ΑΝΤΡΕΟΤΣΙ 1 ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΛΛΑ Ο ΙΣΠΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΡΥΔΙ
ΚΛΙΖΑΝ - ΜΟΝΦΙΣ 2
ΚΑΤΣΑΝΟΦ - ΓΚΑΡΣΙΑ ΛΟΠΕΖ 2
ΥΓ.ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΑΟΥΤΣΑΙΝΤΕΡ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ 50% ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΗ ΓΡΑΨΩ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΙΤΣΙΠΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ ΝΟ 7 ΤΟΝ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΤΙΜ, ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΚΟΛΟ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΡΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΣΕΤ.
ΕΝΑ ΟΜΩΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΤΟ 3.75
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