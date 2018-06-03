Μπαίνουμε στην τελική ευθεία στο Παρίσι
Κυριακή κοντή γιορτή
Λίγα παιχνίδια σήμερα στο Παρίσι καθώς μπαίνουμε στη δεύτερη βδομάδα και τα περισσότερα έχουν απόλυτα φαβορί.Το τένις είναι μονά όπως σας έλεγα και χτες και παιχνίδια λεπτομερειών.Σήμερα θα σας γράψω όλα τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν και ψάξτε την επιλογή σας ευχόμενοι ότι θα είναι στα κερδισμένα.
ΑΝΤΡΕΣ
ΤΙΕΜ - ΝΙΣΙΚΟΡΙ 1 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΝΙΣΙΚΟΡΙ ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΜΦΙΡΡΟΠΟ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΟΝ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΜΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ.
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ - ΒΕΡΝΤΑΣΚΟ 2 ΣΙΓΟΥΡΑ ΦΑΒΟΡΙ Ο ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΟ 4.33 ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΧΩΜΑ. ΠΟΛΛΕς ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΧΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΑΛΛΑ ΒΛΕΠΩ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΑΣΚΟ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΤΡΙΚΟΒΑ - ΠΟΥΤΙΝΤΣΕΒΑ 1 ΕΔΩ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ Η ΣΤΡΙΚΟΒΑ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ
ΚΟΝΤΑΒΕΙΤ - ΣΤΕΦΕΝΣ 2 ΑΟΥΤΣΑΙΝΤΕΡ ΑΛΛΑ ΚΑΛΟ ΣΤΟ 2.20
ΚΑΣΑΤΚΙΝΑ - ΒΟΖΝΙΑΚΙ 2 ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ Η ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ Η ΒΟΖΝΙΑΚΙ ΑΛΛΑ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΚΑΣΑΤΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΑΚΚΑΡΗ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΗ ΔΑΝΕΖΑ
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