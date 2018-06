Στο Ντάλας ο Ντόντσιτς ως 3 και ο Κώστας Αντετοκούνμπο ως 60 του ντραφτ!

Ο τρίτος Αντετοκούνμπο που επιλέγεται στο ντραφτ, μετά τον Γιάννη και τον Θανάση, έγινε ο Κώστας. Ο 20χρονος φόργουορντ, που πήρε το ρίσκο να αφήσει το κολέγιο του Dayton, επελέγη τελευταίος στη διαδικασία, δηλαδή στην 60η θέση, από τους Σίξερς, ωστόσο τα δικαιώματά του μεταφέρθηκαν στο Ντάλας!

Ο σέντερ από τις Μπαχάμες και το κολέγιο της Αριζόνα ΝτιΆντρε Έιτον επελέγη από τους Σανς στο νούμερο ένα του ντραφτ αφήνοντας στους Κινγκς τον πάουερ φόργουορντ Μάρβιν Μπάγκλεϊ από το Duke. Ο Λούκα Ντόντσιτς κατέληξε στο νούμερο 3, όπου ο 19χρονος γκαρντ της Ρεάλ επελέγη από τους Σανς αλλά δόθηκε με ανταλλαγή στους Μάβερικς, που με τη σειρά τους έδωσαν στην Ατλάντα το Νο 5, τον γκαρντ Τρέι Γιανγκ από την Οκλαχόμα. Στο 4 οι Γκρίζλις επέλεξαν τον πάουερ φόργουορντ Τζάρεν Τζάκσον από το Michigan.



Οι Καβαλίερς πήραν στο 8 τον γκαρντ Κόλιν Σέξτον από το Αλαμπάμα, ενώ οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο επέλεξαν στο 17 τον σούτινγκ γκαρντ Ντόντε Ντι Βιντσέντζο, που ξεχώρισε στο Final Four του NCAA με το Villanova.



Α' ΓΥΡΟΣ

1. DeAndre Ayton (C, Arizona) - Phoenix Suns

2. Marvin Bagley (PF/C, Duke) - Sacramento Kings

3. Luka Doncic (SG/SF, International) - Atlanta Hawks (Ανταλλαγή στους Mavericks)

4. Jaren Jackson Jr. (PF/C, Michigan State) - Memphis Grizzlies

5. Trae Young (PG, Oklahoma) - Dallas Mavericks (Ανταλλαγή στους Hawks)

6. Mohamed Bamba (C, Texas) - Orlando Magic

7. Wendell Carter (PF/C, Duke) - Chicago Bulls

8. Collin Sexton (PG, Alabama) - Cleveland Cavaliers

9. Kevin Knox (SF, Kentucky) - New York Knicks

10. Mikal Bridges (SG/SF, Villanova) - Philadelphia 76ers (Ανταλλαγή στους Suns)

11. Shai Gilgeous-Alexander (PG, Kentucky) - Charlotte Hornets (Ανταλλαγή στους Clippers)

12. Miles Bridges (SF, Michigan St.) - L.A Clippers (Ανταλλαγή στους Hornets)

13. Jerome Robinson (SG, Boston College) - L.A Clippers

14. Michael Porter Jr. (SF, Missouri) - Denver Nuggets

15. Troy Brown (SG, Oregon) - Washington Wizards

16. Zhaire Smith (SG, Texas Tech) - Phoenix Suns (Ανταλλαγή στους 76ers)

17. Donte DiVincenzo (PG/SG, Villanova) - Milwaukee Bucks

18. Lonnie Waker IV (SG, Miami) - San Antonio Spurs

19. Kevin Huerter (SG, Maryland) - Atlanta Hawks

20. Josh Okogie (SG, Georgia Tech) - Minnesota Timberwolves

21. Grayson Allen (SG, Duke) - Utah Jazz

22. Chandler Hutchison (SG/SF, Boise State) - Chicago Bulls

23. Aaron Holiday (PG, UCLA) - Indiana Pacers

24. Anfernee Simons (PG/SG, IMG Academy) - Portland Trail Blazers

25. Moritz Wagner (PF, Michigan) - L.A Lakers

26. Landry Shamet (PG/SG, Wichita State) - Philadelphia 76ers

27. Robert Williams (PF/C, Texas A&M) - Boston Celtics

28. Jacob Evans (SG/SF, Cincinnati) - Golden State Warriors

29. Dzanan Musa (SF, International) - Brooklyn Nets

30. Omari Spellman (PF/C, Villanova) - Atlanta Hawks



B' ΓΥΡΟΣ

31. Elie Okobo (PG, Internantional) - Phoenix Suns

32. Jevon Carter (PG, West Virginia) - Memphis Grizzlies

33. Jalen Brunson (PG, Villanova) - Dallas Mavericks

34. Devonte' Graham (PG, Kansas) - Atlanta Hawks (Ανταλλαγή στους Hornets)

35. Melvin Frazier (SG/SF, Tulane) - Orlando Magic

36. Mitchell Robinson (C, USA) - New York Knicks

37. Gary Trent Jr. (SG, Duke) - Sacramento Kings (Ανταλλαγή στους Blazers)

38. Khyri Thomas (SG, Creighton) - Philadelphia 76ers (Ανταλλαγή στους Pistons)

39. Isaac Bonga (PG/SG, International) - L.A Lakers

40. Rodions Kurucs (SF, International) - Brooklyn Nets

41. Jarred Vanderbilt (SF, Kentucky) - Orlando Magic (Ανταλλαγή στους Nuggets)

42. Bruce Brown (SG, Miami) - Detroit Pistons

43. Justin Jackson (SF, Maryland) - Denver Nuggets (Ανταλλαγή στους Magic)

44. Issuf Sanon (PG, International) - Washington Wizards

45. Hamidou Diallo (SF, Kentucky) - Brooklyn Nets

46. De' Anthony Melton (PG, USC) - Houston Rockets

47. Sviatoslav Mykhailiuk (SG, Kansas) - L.A Lakers

48. Keita Bates-Diop (SF, Ohio State) - Minnesota Timberwolves

49. Chimezie Metu (PF/C, USC)- San Antonio Spurs

50. Alize Johnson (PF, Missouri State) - Indiana Pacers

51. Tony Carr (PG, Penn State) - New Orleans Pelicans

52. Vincemt Edwards (SF, Purdue) - Utah Jazz (Ανταλλαγή στους Rockets)

53. Devon Hall (PG, Virginia) - Oklahoma City Thunder

54. Shake Milton (SG, SMU) - Dallas Mavericks (Ανταλλαγή στους 76ers)

55. Arnoldas Kulboka (SF, International) - Charlotte Hornets

56. Raymond Spalding (PF, Louisville) - Philadelphia 76ers (Ανταλλαγή στους Mavericks)

57. Kevin Hervey (SF/PF, Texas Arlington) - Oklahoma City Thunder

58. Thomas Welsh (C, UCLA)- Denver Nuggets

59. George King - Phoenix Suns

60. Κώστας Αντετοκούνμπο (PF, Dayton) - Philadelphia 76ers (Ανταλλαγή στους Mavericks)