Σέλτικ και Σπαρτάκ Μόσχας, αν περάσουν

Το δεύτερο πιο ανεπιθύμητο αποτέλεσμα είχε για την ΑΕΚ η κλήρωση του γ’ προκριματικού γύρου στο Champions League.Η «Ένωση» απέφυγε την ισχυρή Σάλτσμπουργκ, ωστόσο η τύχη δεν την ευνόησε περαιτέρω, καθώς την έφερε αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Σέλτικ-Ρόζενμποργκ.



Με προφανές φαβορί τους «καθολικούς», θεωρείται πιθανότατο ότι ο δρόμος της πρωταθλήτριας στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση θα τη βγάλει ξανά στη Σκωτία (όπως συνέβη και δυο από τις φορές που βρέθηκε στους ομίλους, με Ρέιντζερς και Χαρτς). Το θετικό πάντως για τους «κιτρινόμαυρους» είναι ότι η ρεβάνς της 14ης Αυγούστου θα γίνει στο ΟΑΚΑ, ενώ το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 7 ή 8 Αυγούστου στη Γλασκώβη ή το Τρόντχαϊμ.



Επίσης, το αποτέλεσμα της κλήρωσης μπορεί να μην ήταν το καλύτερο δυνατό, ωστόσο δίνει την ευκαιρία στην ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη -σε περίπτωση που παίξει με τη Σέλτικ και την αποκλείσει- να πάρει τη θέση της στους «ισχυρούς» για την κλήρωση των πλέι-οφ της διοργάνωσης. Κάτι που σημαίνει ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, θα αποφύγει αντιπάλους όπως οι Αϊντχόφεν, Σάλτσμπουργκ και Λουντογκόρετς.







Αναλυτικά τα ζευγάρια στο μονοπάτι των πρωταθλητών



Σέλτικ ή Ρόζενμποργκ vs ΑΕΚ

Σάλτσμπουργκ vs Σκεντίγια ή Σέριφ

Ερυθρός Αστέρας - Σούντουβα vs Λέγκια Βαρσοβίας- Σπάρτακ Τρνάβα

Κουκέσι - Κάραμπαγκ vs Μπάτε Μπορίσοβ - Ελσίνκι

Αστάνα - Μίντιλαντ vs Ντίναμο Ζάγκρεμπ - Χαποέλ Μπερ Σεβά

Κλουζ - Μάλμε vs Λουντογκόρετς - Βιντεότον



ΠΑΟΚ ή Βασιλεία vs Σπαρτάκ Μόσχας

Σταντάρ Λιέγης vs Άγιαξ ή Στουρμ Γκρατς

Μπενφίκα vs Φενέρμπαχτσε

Σλάβια Πράγας vs Ντινάμο Κιέβου