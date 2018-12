Περίπατο για Μπακς, θετική παρουσία του Αντετοκούνμπο (vid)

Οι Μπακς επικράτησαν άνετα επί των Πίστονς με 115-92, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι θετικός, αλλά να μην κινείται σε υψηλά στάνταρ.

Η ομάδα του "Greek Freak" επικράτησε 115-92 στο Μιλγουόκι, παρά το γεγονός ότι ο Έλληνας άσος, δεν κινήθηκε στα δικά του στάνταρ και βελτίωσε το ρεκόρ της στο 16-7.



Πολύ ανώτερα τα «ελάφια» σε ολόκληρη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ψαλιδίστηκε κάπως η διαφορά προς το φινάλε του αγώνα, καθώς είχε φτάσει ακόμη και στους 30 πόντους.

Ο Γιάννης πέτυχε 15 πόντους (6/10 δίποντα, 0/2 δίποντα, 3/4 βολές) σε 26 λεπτά συμμετοχής, ενώ είχε και 8 ριμπάουντ συν 5 ασίστ και 1 κλέψιμο συν μια τάπα, αλλά και 5 λάθη. Κορυφαίος ο Μπλέντσο με 27 πόντους για τους νικητές, ενώ ο Μπρόγκντον είχε 14.

Παρακολουθειστε στιγμιότυπα από την αναμέτρηση:

The best plays from tonight's 23-point WIN over Detroit!!#FearTheDeer pic.twitter.com/prW3Jn4PwD