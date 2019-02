Διευθυντής Recruiting στον ΟΦΗ ο Στιβ Κιν

Εκσυγχρονισμό και στο τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας πραγματοποιεί ο ΟΦΗ, ο οποίος απέκτησε τον πολύπειρο σ' αυτό το κομμάτι Στιβ Κιν και αναλαμβάνει διευθυντής Recruiting.

Ο Steve Kean θα θα ανιχνεύει εξελιξιμους παίκτες σε Μ. Βρετανία, Ιβηρική Χερσόνησο και Ασία, υπό καθοδήγηση του Γιάννη Σαμάρα.

Ο ίδιος βρίσκεται στο Ηράκλειο, ενώ παραβρέθηκε στη συνέντευξη τύπου των Βέρα - Ίσις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ: «Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την πρόσληψη του Steve Kean ως Διευθυντή Recruiting. Ο Steve Kean έχει εργαστεί ως προπονητής και επικεφαλής ακαδημιών στους συλλόγους, Reading FC, Fulham FC, Real Sociedad FC, Coventry City FC, Blaclkburn Rovers FC και Brunei DPMM FC.

OFI Crete FC announces that Steve Kean has been appointed as the club’s Director of Recruiting. Steve Kean has worked as coach and academies director at Reading FC, Fulham FC, Real Sociedad FC, Coventry City FC, Blaclkburn Rovers FC and Brunei DPMM FC».