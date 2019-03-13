Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 13/03/2019
COSMOTE SPORT 5
Gala 2019
Formula 1
08:10
ΕΡΤ SPORTS
Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΑΕΚ
Volley League
16:30
NOVASPORTS 3
Ούνικς Καζάν - Λοκομοτίβ Κουμπάν
Eurocup
18:00
NOVASPORTS 1
Μπάνβιτ - Μπάμπεργκ
Basketball Champions League
19:00
ΕΡΤ SPORTS
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Basketball Champions League
19:30
NOVASPORTS 2
Άγιαξ - Τσβόλε
Ολλανδικό Πρωτάθλημα
19:30
NOVASPORTS 4
Άλμπα Βερολίνου - Ουνικάχα Μάλαγα
Eurocup
20:00
COSMOTE SPORT 6
ATP Masters 1000, BNP Paribas Open, Ίντιαν Γουέλς
Τένις
20:00
COSMOTE SPORT 7
Ιμόκο Κονελιάνο-Εξατσίμπασι
CEV Champions League βόλεϊ
21:30
NOVASPORTS 1
Τενερίφη - Προμηθέας Πατρών
Basketball Champions League
21:30
NOVASPORTS 2
Μούρθια - Αντβέρπ
Basketball Champions League
21:30
COSMOTE SPORT 2
Μπάγερν Μονάχου - Λίβερπουλ
Champions League
22:00
COSMOTE SPORT 1
Μπαρτσελόνα - Λιόν
Champions League
22:00
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