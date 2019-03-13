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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Μέγεθος γραμματοσειράς: Μικρότερη γραμματοσειρά Μεγαλύτερη γραμματοσειρά
13/03/2019
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ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 13/03/2019

COSMOTE SPORT 5

Gala 2019 
Formula 1

08:10
ΕΡΤ SPORTS

Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΑΕΚ 
Volley League

16:30
NOVASPORTS 3

Ούνικς Καζάν - Λοκομοτίβ Κουμπάν 
Eurocup

18:00
NOVASPORTS 1

Μπάνβιτ - Μπάμπεργκ 
Basketball Champions League

19:00
ΕΡΤ SPORTS

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 
Basketball Champions League

19:30
NOVASPORTS 2

Άγιαξ - Τσβόλε 
Ολλανδικό Πρωτάθλημα

19:30
NOVASPORTS 4

Άλμπα Βερολίνου - Ουνικάχα Μάλαγα 
Eurocup

20:00
COSMOTE SPORT 6

ATP Masters 1000, BNP Paribas Open, Ίντιαν Γουέλς 
Τένις

20:00
COSMOTE SPORT 7

Ιμόκο Κονελιάνο-Εξατσίμπασι 
CEV Champions League βόλεϊ

21:30
NOVASPORTS 1

Τενερίφη - Προμηθέας Πατρών 
Basketball Champions League

21:30
NOVASPORTS 2

Μούρθια - Αντβέρπ 
Basketball Champions League

21:30
COSMOTE SPORT 2

Μπάγερν Μονάχου - Λίβερπουλ 
Champions League

22:00
COSMOTE SPORT 1

Μπαρτσελόνα - Λιόν 
Champions League

22:00
 

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