Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε στο Νο. 7

Ο Τσιτσιπάς παραμένει σταθερός στο Νο. 7 του κόσμου, συμπληρώνοντας παράλληλα 28 διαδοχικές εβδομάδες παρουσίας στο Top 10 της κατάταξης.

Ήταν μια εβδομάδα που έγιναν αγώνες μόνο για το Davis Cup, επομένως δεν υπήρξαν αλλαγές ούτε στις υπόλοιπες θέσεις της κορυφαίας δεκάδας. Πάντα πρώτος είναι ο Novak Djokovic, που έχει 640 βαθμούς περισσότερους από τον Rafael Nadal.

Αρκετά πίσω τους βρίσκεται ο Roger Federer, ο οποίος με τη σειρά του έχει αρκετά μεγάλη διαφορά από τον 4ο Daniil Medvedev. Την πρώτη 5άδα συμπληρώνει ο Dominic Thiem, τον οποίο ακολουθούν Alexander Zverev και Τσιτσιπάς. Την 10άδα συμπληρώνουν οι Kei Nishikori (No. 8), Karen Khachanov (No. 9) και Roberto Bautista Agut (No. 10).

Η παγκόσμια κατάταξη της ΑΤΡ

Στη 2η θέση της χώρας μας είναι ο Μιχάλης Περβολαράκης, ο οποίος έχασε 4 θέσεις αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται στο Νο. 466. Στο Νο. 726 είναι ο Μάρκος Καλοβελώνης, ο οποίος με τη σειρά του κέρδισε 4 θέσεις. Τρεις θέσεις κέρδισε ο Αλέξανδρος Σκορίλας, που βρίσκεται στο Νο. 1051.

Ο Γιάννης Στεργίου έμεινε σταθερός στο Νο. 1410, ενώ από 9 θέσεις κέρδισαν οι Πέτρος Τσιτσιπάς -που είναι στο Νο. 1580- και οι Δημήτρης Αζωίδης και Γιάννης Σταμούλος, που βρίσκονται στο Νο. 1600. Στην κατάταξη βρίσκονται και οι Αλέξανδρος Ρουμπής (Νο. 1780), Στέφανος Σχινάς (Νο. 1780) και Σταμάτης Καπίρης (Νο. 1897)