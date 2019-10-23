Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 23/10/2019
COSMOTE SPORT 7
2019 ATP World Tour 500, Erste Bank Open
Τένις
15:00
COSMOTE SPORT 6
2019 ATP World Tour 500, Swiss Indoors Basel
Τένις
16:00
COSMOTE SPORT 7
2019 ATP World Tour 500, Erste Bank Open
Τένις
17:00
COSMOTE SPORT 6
2019 ATP World Tour 500, Swiss Indoors Basel
Τένις
18:00
ΕΡΤ SPORTS
Χάποελ Ιερουσαλήμ - ΑΕΚ
Basketball Champions League
19:30
NOVASPORTS 4
Γαλατασαράι - Μπουντούτσνοστ
Eurocup
19:30
NOVASPORTS 2
Ούνικς Καζάν - Μπανταλόνα
Eurocup
19:30
NOVASPORTS 3
Μονακό - Ουλμ
Eurocup
19:45
COSMOTE SPORT 4
Άγιαξ - Τσέλσι
Champions League
19:55
COSMOTE SPORT 9
Λειψία - Ζενίτ
Champions League
19:55
COSMOTE SPORT 6
2019 ATP World Tour 500, Swiss Indoors Basel
Τένις
20:00
NOVASPORTS 1
Μπρέσια - Νταρουσάφακα
Eurocup
21:30
COSMOTE SPORT 5
Ίντερ - Ντόρτμουντ
Champions League
22:00
COSMOTE SPORT 9
Λιλ - Βαλένθια
Champions League
22:00
COSMOTE SPORT 8
Μπενφίκα - Λιόν
Champions League
22:00
COSMOTE SPORT 7
Σάλτσμπουργκ - Νάπολι
Champions League
22:00
COSMOTE SPORT 6
2019 ATP World Tour 500, Swiss Indoors Basel
Τένις
22:00
COSMOTE SPORT 3
Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα
Champions League
22:00
COSMOTE SPORT 2
Γκενκ - Λίβερπουλ
Champions League
22:00
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