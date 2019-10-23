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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Μέγεθος γραμματοσειράς: Μικρότερη γραμματοσειρά Μεγαλύτερη γραμματοσειρά
23/10/2019
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ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 23/10/2019

COSMOTE SPORT 7

2019 ATP World Tour 500, Erste Bank Open
Τένις

15:00
COSMOTE SPORT 6

2019 ATP World Tour 500, Swiss Indoors Basel
Τένις

16:00
COSMOTE SPORT 7

2019 ATP World Tour 500, Erste Bank Open
Τένις

17:00
COSMOTE SPORT 6

2019 ATP World Tour 500, Swiss Indoors Basel
Τένις

18:00
ΕΡΤ SPORTS

Χάποελ Ιερουσαλήμ - ΑΕΚ
Basketball Champions League

19:30
NOVASPORTS 4

Γαλατασαράι - Μπουντούτσνοστ
Eurocup

19:30
NOVASPORTS 2

Ούνικς Καζάν - Μπανταλόνα
Eurocup

19:30
NOVASPORTS 3

Μονακό - Ουλμ
Eurocup

19:45
COSMOTE SPORT 4

Άγιαξ - Τσέλσι
Champions League

19:55
COSMOTE SPORT 9

Λειψία - Ζενίτ
Champions League

19:55
COSMOTE SPORT 6

2019 ATP World Tour 500, Swiss Indoors Basel
Τένις

20:00
NOVASPORTS 1

Μπρέσια - Νταρουσάφακα
Eurocup

21:30
COSMOTE SPORT 5

Ίντερ - Ντόρτμουντ
Champions League

22:00
COSMOTE SPORT 9

Λιλ - Βαλένθια
Champions League

22:00
COSMOTE SPORT 8

Μπενφίκα - Λιόν
Champions League

22:00
COSMOTE SPORT 7

Σάλτσμπουργκ - Νάπολι
Champions League

22:00
COSMOTE SPORT 6

2019 ATP World Tour 500, Swiss Indoors Basel
Τένις

22:00
COSMOTE SPORT 3

Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα
Champions League

22:00
COSMOTE SPORT 2

Γκενκ - Λίβερπουλ
Champions League

22:00
 

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