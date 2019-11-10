Τα αποτελέσματα της ΕΠΣΗ
Νικηφόρα συνέχισε η πρωτοπόρος Δαμάστα, καθώς επικράτησε 0-3 απέναντι στη Γόρτυνα. Στη δεύτερη θέση συνέχιζει ο Ρωμανός, ο οποίος νίκησε 1-0 τον Ζαρό και βρίσκεται 7 βαθμούς πίσω από την Δαμάστα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:
Α1 ΕΠΣΗ «Το χαμόγελο του παιδιού»
ΜΙΝΩΙΚΗ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 1-2
ΠΑΝΟΜ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ 1-1
ΓΟΡΤΥΣ - ΔΑΜΑΣΤΑ 0-3
Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΛΜΥΡΟΣ 0-1
ΡΩΜΑΝΟΣ - ΖΑΡΟΣ 1-0
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - ΜΟΙΡΕΣ 1-2
Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ - ΤΡΙΤΩΝΙΑ 0-1
Βαθμολογία:
Α1 ΕΠΣΗ «Το χαμόγελο του παιδιού»
1. ΔΑΜΑΣΤΑ 28
2. ΡΩΜΑΝΟΣ 21
3. ΑΛΜΥΡΟΣ 20
4. ΤΡΙΤΩΝΙΑ 17
5. ΠΑΝΟΜ 16
6. Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ 16
7. Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ 15
8. ΖΑΡΟΣ 15
9. ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 11
10. ΜΟΙΡΕΣ 8
11. ΓΟΡΤΥΣ 8
12. Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 8
13. ΜΙΝΩΙΚΗ 7
14. Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 3
Α2 ΕΠΣΗ
ΒΟΝΗ - ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ 2-0
ΠΗΓΑΣΟΣ - ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ 2-1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ 0-1
ΑΣΙΤΕΣ - ΔΩΡΙΕΑΣ 2-1
ΛΙΝΤΟ - ΑΣΗΜΙ ΛΙΝΤΟ 1-0
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΔΙΑΣ 1-4
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ - Ε.Γ.Ο.Η ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 1-3
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΡΟΥΒΑΣ 1-2
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 2-1
Α2 ΕΠΣΗ:
1. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 23
2. ΔΙΑΣ 22
3. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 21
4. ΒΟΝΗ 18
5. ΑΣΙΤΕΣ 17
6. ΛΙΝΤΟ 16
7. ΠΗΓΑΣΟΣ 14
8. ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ 14
9. ΦΑΙΣΤΟΣ 11
10. ΑΣΗΜΙ 11
11. ΡΟΥΒΑΣ 10
12. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 10
13. ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ 9
14. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ 9
15. Ε.Γ.Ο.Η 8
16. ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 7
17. ΔΩΡΙΕΑΣ 3
18. ΚΕΡΑΥΝΟΣ 2
Β1 ΕΠΣΗ
ΕΛΠΙΔΕΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 2-3
ΚΑΝΑΡΙΑ - ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ 3-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 0-3
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ - ΜΟΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 0-2
ΚΟΥΝΑΒΟΙ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ 4-3
ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 18:00
Β1 ΕΠΣΗ:
ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 16
2. ΜΟΧΟΣ 16
3. ΚΟΥΝΑΒΟΙ 16
4. ΚΑΝΑΡΙΑ 15
5. ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 13
6. ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 12
7. ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 9
8. ΕΘΝΙΚΟΣ 6
9. ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ 6
10. ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ 4
11. ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ 3
12. ΕΛΠΙΔΕΣ -2
Β2 ΕΠΣΗ
ΡΑΥΚΟΣ - ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 4-0
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3-3
ΟΦΑΜ - ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ 1-0
ΤΥΛΙΣΟΣ - Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ 1-2
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ 4-1
ΔΑΦΝΕΣ - ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ 2-1
B2 ΕΠΣΗ:
1. ΤΥΛΙΣΟΣ 16
2. ΟΦΑΜ 16
3. ΡΑΥΚΟΣ 15
4. Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ 14
5. ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 13
6. ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ 11
7. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11
8. ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 7
9. Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ 6
10. ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4
11. ΔΑΦΝΕΣ 4
12. ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ 0
Γ ΕΠΣΗ
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 3-2
ΙΝΙ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 3-1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΧΕΙΜΑΡΟΣ 3-2
ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΡΟΔΙΑ 6-1
ΘΕΡΙΣΣΟΣ - ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. 3-2
Γ ΕΠΣΗ:
1. ΡΟΔΙΑ 13
2. ΘΕΡΙΣΣΟΣ 13
3. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12
4. ΓΑΡΙΠΑ 10
5. ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. 10
6. ΧΕΙΜΑΡΟΣ 9
7. ΙΝΙ 7
8. ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ 6
9. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 6
10. ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 5
11. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 4
12. ΠΑΤΟΥΧΑΣ 0
13. ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ 0
|Tweet
Σχόλια (0 σχολιάστηκε):
Σχολιάστε το άρθρο