ΑΡΧΙΚΗ | Ο ΣΠΟΡ FM | ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ LIVE | Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Μέγεθος γραμματοσειράς: Μικρότερη γραμματοσειρά Μεγαλύτερη γραμματοσειρά
12/11/2019
image

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 12/11/2019

NOVASPORTS 1

Ελλάδα (Γ) - Ιρλανδία (Γ)
Αγώνας ποδοσφαίρου

15:00
COSMOTE SPORT 6

Nitto ATP Finals 2019 - Λονδίνο, Round Robin
Τένις

16:00
ΕΡΤ SPORTS

ΠΑΟΚ - Μπρίντιζι
Basketball Champions League

19:00
NOVASPORTS 3

Τρέντο - Μπούντουτσνοστ
Eurocup

20:30
NOVASPORTS 2

Ουλμ - Ανδόρρα
Eurocup

20:30
ΕΡΤ SPORTS

Μόρναρ Μπαρ - Περιστέρι
Basketball Champions League

21:00
NOVASPORTS 1

Ναντέρ - Νταρουσάφακα
Eurocup

21:45
COSMOTE SPORT 6

Nitto ATP Finals 2019 - Λονδίνο, Round Robin
Τένις

22:00
 

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0 σχολιάστηκε):

Σχολιάστε το άρθρο comment
Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:
  • email Αποστολή σε φίλο
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Απλό κείμενο
Δεν υπάρχουν λέξεις κλειδιά για αυτό το άρθρο
0
Sporfm

Powered by IT Development