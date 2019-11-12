Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 12/11/2019
NOVASPORTS 1
Ελλάδα (Γ) - Ιρλανδία (Γ)
Αγώνας ποδοσφαίρου
15:00
COSMOTE SPORT 6
Nitto ATP Finals 2019 - Λονδίνο, Round Robin
Τένις
16:00
ΕΡΤ SPORTS
ΠΑΟΚ - Μπρίντιζι
Basketball Champions League
19:00
NOVASPORTS 3
Τρέντο - Μπούντουτσνοστ
Eurocup
20:30
NOVASPORTS 2
Ουλμ - Ανδόρρα
Eurocup
20:30
ΕΡΤ SPORTS
Μόρναρ Μπαρ - Περιστέρι
Basketball Champions League
21:00
NOVASPORTS 1
Ναντέρ - Νταρουσάφακα
Eurocup
21:45
COSMOTE SPORT 6
Nitto ATP Finals 2019 - Λονδίνο, Round Robin
Τένις
22:00
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