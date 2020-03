Όλες οι σειρές και οι ταινίες που έρχονται τον Απρίλιο στο Netflix

Το «λιώσιμο» στο Netflix το έχουμε οι περισσότεροι στην καθημερινότητα μας, αλλά τώρα με την απαγόρευση κυκλοφορίας αποκτά άλλες διαστάσεις.

Έτσι, αναμένεται να… καταβροχθίσουμε το νέο περιεχόμενο που έρχεται τον Απρίλιο και περιλαμβάνει φυσικά την 4η σεζόν του αγαπημένου στην Ελλάδα Casa de Papel (3 Απριλίου), ένα σωρό νέες ταινίες και σειρές αλλά και την 1η σεζόν του Community που έρχεται επιτέλους στο Netflix.

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με το νέο περιεχόμενο και πρώτα το trailer.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Η Τέλεια Ληστεία: Μέρος 4 (03/04/2020)

La casa de papel: Part 4

Καθώς το σχέδιο του Καθηγητή αρχίζει να καταρρέει, παίζονται ανθρώπινες ζωές κι οι ληστές πρέπει να απωθήσουν τους εχθρούς εντός κι εκτός της Τράπεζας της Ισπανίας.

Πάρ’ το Αλλιώς: Σεζόν 2 (24/04/2020)

After Life: Season 2

Στη δεύτερη σεζόν, παρόλο που εξακολουθεί να θρηνεί για τη γυναίκα του, βλέπουμε τον Τόνι να προσπαθεί να γίνει καλύτερος φίλος για τους γύρω του.

Έδεσε το Γλυκό!: Σεζόν 4 (01/04/2020)

Nailed It!: Season 4

Οι αγαπημένοι σας οικοδεσπότες. Το λατρεμένος σας χάος. Σας καλωσορίζουμε ξανά στις κουζίνες του “Έδεσε το Γλυκό!”, όπου όλοι -κυριολεκτικά όλοι- μπορούν να κερδίσουν.

Brews Brothers (10/04/2020)

Brews Brothers

Είναι δύο αδέλφια που έχουν απομακρυνθεί. Γνωρίζουν βέβαια τα πάντα για τη ζύμωση της μπίρας. Μακάρι να ήξεραν και τα βασικά της οικογένειας.

Outer Banks (15/04/2020)

Outer Banks

Μια δεμένη παρέα εφήβων ανακαλύπτει ένα καλά θαμμένο μυστικό, προκαλώντας μια σειρά παράνομων περιστατικών που τους οδηγούν σε μια περιπέτεια που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Το Γκόσπελ του Μεσονυχτίου (20/04/2020)

The Midnight Gospel

Εμπνευσμένη από συνεντεύξεις από το podcast “Duncan Trussell Family Hour”, η σειρά κινουμένων σχεδίων παρακολουθεί ένα ταξίδι στον γαλαξία για το νόημα της ζωής.

Παράδοξος Πλανήτης (22/04/2020)

Absurd Planet

Μια σειρά από παράξενα ζώα και η Μητέρα Φύση αυτοπροσώπως πρωταγωνιστούν σ’ αυτήν την αστεία επιστημονική σειρά που ρίχνει μια ματιά στις ζωές των πιο απίθανων πλασμάτων.

Εγώ Ποτέ (27/04/2020)

Never Have I Ever

Μια κωμική σειρά ενηλικίωσης για τη ζωή μιας σύγχρονης Ινδοαμερικανής έφηβης πρώτης γενιάς, εμπνευσμένη από τα παιδικά χρόνια της Μίντι Κέιλινγκ.

Ώρα για Φαγητό με τη Νάντια (29/04/2020)

Nadiya’s Time to Eat

Σ’ αυτήν τη σειρά μαγειρικής, η Νάντια Χουσέιν σερβίρει εύκολες και νόστιμες λύσεις με απλά υλικά και γρήγορες συνταγές. Ό,τι πρέπει για οικογένειες που δεν έχουν χρόνο.

Ρίβερντεϊλ: Σεζόν 4 (Νέα Επεισόδια)

Riverdale: Season 4 (New Episodes)

Ριψοκίνδυνες, ανατριχιαστικές περιπέτειες περιμένουν το Ρίβερντεϊλ που βιώνει μια νέα αβάσταχτη απώλεια, ενώ η παρέα οδεύει προς την τελική δοκιμασία, την αποφοίτηση.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Η Τέλεια Ληστεία: Το Φαινόμενο (03/04/2020)

Money Heist: The Phenomenon

Η ταινία εξετάζει το πώς και το γιατί η “Τέλεια Ληστεία” προκάλεσε ένα κύμα ενθουσιασμού παγκοσμίως για μια αξιολάτρευτη ομάδα ληστών και τον καθηγητή τους.

Κόφι και Καρίμ (03/04/2020)

Coffee & Kareem

Ο Κόφι, ένας υποδειγματικός αστυνομικός από το Ντιτρόιτ, προκαλεί μπελάδες όταν, προσπαθώντας να τα βρει με τον γιο της φίλης του, ξεσκεπάζει μια εγκληματική συνωμοσία.

Tigertail (10/04/2020)

Tigertail

Στη Νέα Υόρκη, ο Γκρόβερ (Τζι Μα) μιλά για τη χαμένη του αγάπη και την έξοδό του από την Ταϊβάν, στην οποία επιστρέφει μετά από χρόνια με την κόρη του, την Άντζελα.

Έρωτας. Γάμος. Ξανά. (10/04/2020)

Love Wedding Repeat

Ο Τζακ ζει διαφορετικές εκδοχές της ίδιας μέρας, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με ζόρικους καλεσμένους, ανεξέλεγκτο χάος και τον πιθανό έρωτα στον γάμο της αδελφής του.

Ο Επόμενος Superstar του WWE (10/04/2020)

The Main Event

Χρησιμοποιώντας τη δύναμη που του δίνει μια μαγική μάσκα, ένας μικρός φαν του WWE προκαλεί χάος όταν αντιμετωπίζει έναν τρομακτικό αντίπαλο σ’ έναν διαγωνισμό πάλης.

Τάιλερ Ρέικ: Η Φυγάδευση (24/04/2020)

Extraction

Ο Τάιλερ Ρέικ (Κρις Χέμσγουορθ), ένας μισθοφόρος της μαύρης αγοράς, δεν έχει τίποτα να χάσει όταν του ζητούν να σώσει τον απαχθέντα γιο ενός κρατούμενου μεγαλοεγκληματία.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

Φάκελος: Αθώοι: Σειρά μίας σεζόν (15/04/2020)

The Innocence Files

Το Πρόγραμμα Αθωότητας ρίχνει φως στις παρεκκλίσεις και τον δόλο μιας σειράς εσφαλμένων ποινών, αποκαλύπτοντας την αδικία που επιβλήθηκε σε θύματα και καταδικασμένους.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Το Σόου του Μπιγκ Σόου (06/04/2020)

The Big Show Show

Ο πρώην παλαιστής της WWE Μπιγκ Σόου είναι εκτός ρινγκ και ετοιμάζεται για μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση: να μεγαλώσει τις τρεις κόρες του χωρίς τη γυναίκα του.

