Μονά ματς στα προκριματικά σε Champions και Europa League

Αλλάζει το φορμάτ στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις για τη νέα σεζόν, όπως ανακοίνωσε η UEFA.

Η ευκαιρία των μικρών ομάδων για διακρίσεις στην Ευρώπη, μάλλον ήρθε μαζί με τη νέα τάξη πραγμάτων στο ποδόσφαιρο!

Όπως έγινε γνωστό από την UEFA, οι τέσσερις εκ των πέντε προκριματικών γύρων θα αποτελούνται από μονά παιχνίδια, με τον γηπεδούχο να βγαίνει μετά από κλήρωση, ενώ ο μόνος διπλός προκριματικός γύρος θα είναι ο τελευταίος χρονικά, δηλαδή αυτός των play-off.



Η φάση των ομίλων στο Champions League θα ξεκινήσει στις 20 Οκτωβρίου, ενώ στο Europa League στις 22 του ίδιου μήνα.





UEFA Champions League 2020-21:



Play off 1ου γύρου: 8 και 11 Αυγούστου

1ος προκριματικός: 18/19 Αυγούστου

2ος προκριματικός: 25/26 Αυγούστου

3ος προκριματικός: 15/16 Σεπτεμβρίου

Play off: 22/23 και 29/30 Σεπτεμβρίου



Φάσεις ομίλων: 20/21 και 27/28 Οκτωβρίου, 3/4 Νοεμβρίου και 24/25 Νοεμβρίου, 1/2 Δεκεμβρίου και 8/9 Δεκεμβρίου



UEFA Europa League 2020-21:



Play off 1ου γύρου: 20 Αυγούστου

1ος γύρος: 27 Αυγούστου

2ος γύρος: 17 Σεπτεμβρίου

3ος γύρος: 24 Σεπτεμβρίου

Play off: 1 Οκτωβρίου



Φάσεις ομίλων: 22 και 29 Οκτωβρίου, 5 και 26 Νοεμβρίου, 3 και 10 Δεκεμβρίου