Στον δεύτερο όμιλο ο ΟΦΗ
Οι αναδιαρθρώσεις που έφερε η πανδημία στις εθνικές κατηγορίες υποχρέωσε την ΕΟΚ να χωρίσει σε τέσσερις ομίλους το πρωτάθλημα της B' Εθνικής. Η κλήρωση για την ανακατανομή των ομάδων έγινε το μεσημέρι και προέκυψαν δύο όμιλοι των 14 ομάδων και δύο των 13.
Α’ Όμιλος (14 ομάδες)
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΝΕΟ ΛΞΗΟΥΡΙΟ
ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ ΝΦ
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
ΑΕ Ν ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Β’ Όμιλος (14 ομάδες)
ΟΦΗ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
Γ’ Όμιλος (13 ομάδες)
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΣΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΝΤ
Δ’ Όμιλος (13 ομάδες)
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΝΘ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
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