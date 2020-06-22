Εργοτέλης και Ηράκλειο στον πρώτο όμιλο
Η ΕΟΚ χώρισε τη νέα Γ' Εθνική σε έξι ομίλους, μετά τις αναδιαρθρώσεις που έγιναν στα εθνικά πρωταθλήματα λόγω της διακοπής που επέβαλε η πανδημία. Στο νότο θα υπάρχει ένας όμιλος με 12 ομάδες και δύο με 11, ενώ στον βορρά θα υπάρχουν τρεις όμιλοι των 11 ομάδων. Αναλυτικά οι 6 όμιλοι :
1ος ΟΜΙΛΟΣ (12 ομάδες)
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ
ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
EAΠ
2ος ΟΜΙΛΟΣ (11 ομάδες)
ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΧΙΟΥ
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ
ΤΕΛΕΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
3ος ΟΜΙΛΟΣ (11 ομάδες)
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΚΑΠ
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΣ ΠΕΡΑ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
4ος ΟΜΙΛΟΣ (11 ομάδες)
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
1ος ΕΣΚΑΒΔΕ
2ος ΕΣΚΑΒΔΕ
3ος ΕΣΚΑΘ
5ος ΟΜΙΛΟΣ (11 ομάδες)
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ
ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΟΘ
ΔΕΚΑ ΑΣ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
6ος ΟΜΙΛΟΣ (11 ομάδες)
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚ
ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ
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