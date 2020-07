Super League: Ο καλύτερος μέσος όρος εισιτηρίων τα τελευταία εννέα χρόνια, έκτος ο ΟΦΗ

Άνθιση στα εισιτήρια παρουσίασε τη φετινή σεζόν η Super League, όπως αναφέρει η διοργανώτρια Αρχή.



Ο μέσος όρος της σεζόν 2019-20, που ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση (λόγω του κορωνοϊού) την περασμένη Κυριακή ήταν ο καλύτερος των τελευταίων εννέα ετών. Αφού κόπηκαν 6.626 ανά ματς και ενώ το 2010-11 ήταν 6.806 και την περυσινή σεζόν 5.433.



Πρόκειται για γεγονός που προκαλεί χαμόγελα, ειδικά από τη στιγμή που όλα τα ματς των play off και των play out (αρκετά από αυτά είχαν σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον) διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών λόγω της πανδημίας.



Πρώτος σε μέσο όρο ήταν ο Ολυμπιακός (24.228), δεύτερος ήρθε ο ΠΑΟΚ (18.425), τρίτη η ΑΕΚ (15.808), τέταρτος ο Άρης (10.265) Παναθηναϊκός (5.693) και τελευταίος ο Ατρόμητος (1.232).



Αναλυτικά η ανάρτηση της Super League



Η πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνει η ανθρωπότητα, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των περιοριστικών μέτρων που προκάλεσε παγκοσμίως, δε θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τις αθλητικές διοργανώσεις, με πολλές να ματαιώνονται ή να αναβάλλονται, ενώ όσες συνεχίστηκαν μετά τη διακοπή, έγιναν χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις κερκίδες.



Παρά το ότι τα Play Off και τα Play Out του Πρωταθλήματος Super League 2019-2020 περιελάμβαναν πλειάδα αγώνων υψηλού αγωνιστικού και βαθμολογικού ενδιαφέροντος, η αναγκαστική διεξαγωγή τους κεκλεισμένων των θυρών, λόγω του κορονοϊού, ήταν μια από τις πλέον δύσκολες στιγμές στην αγωνιστική περίοδο της Super League, σεζόν που ξεκίνησε πολύ καλά σε ό,τι αφορά στην προσέλευση του κόσμου.



Άλλωστε ο μέσος όρος των εισιτηρίων, 6.626, είναι ο καλύτερος τα τελευταία εννέα χρόνια!



Με πολύ μεγάλη διαφορά μάλιστα.



Αφού σε αυτά τα χρόνια καλύτερος μέσος όρος ήταν το 2018-19 με 5.433, φέτος δηλαδή ανέβηκε κατά 1200 εισιτήρια.



Πρώτος στα εισιτήρια εμφανίζεται ο Ολυμπιακός με 266.511 (24.228 μ. ο. εισιτηρίων), ενώ τελευταίος εμφανίζεται ο Ατρόμητος με 16.016 (1.232 μ. ο. εισιτηρίων).



Ο μέσος όρος εισιτηρίων ανά αγώνα στα χρόνια της Super League



(δεν υπολογίζονται οι αγώνες που έχουν γίνει χωρίς θεατές):



2006-07: 6.183



2007-08: 6.460



2008-09: 7.534



2009-10: 7.944



2010-11: 6.806



2011-12: 5.253



2012-13: 4.864



2013-14: 4.018



2014-15: 3.456



2015-16: 4.306



2016-17: 4.026



2017-18: 4.236



2018-19: 5.433



2019-20: 6.626



Οι μέσοι όροι εισιτηρίων ανά ομάδα:



1. Ολυμπιακός 24.228



2. ΠΑΟΚ 18.425



3. AΕΚ 15.808



4. Άρης 10.265



5. Παναθηναϊκός 5.693



6. ΟΦΗ 4.476



7. ΑΕΛ 3.249



8. Παναιτωλικός 2.342



9. Βόλος 2.081



10. Αστέρας Τρίπολης 2.073



11. Λαμία 1.862



12. Ξάνθη 1.726



13. Πανιώνιος 1.626



14. Ατρόμητος 1.232