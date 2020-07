Συνεχίζει στον Ηρακλή ο Καββαδάς

Και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στον Ηρακλή ο Βασίλης Καββαδάς. Ο 28χρονος σέντερ (2,06μ.) έκανε δυναμικό come back την περασμένη σεζόν και αφήνοντας πίσω τους τραυματισμούς του έκανε μια πολύ καλή σεζόν κερδίζοντας ξανά θέση στην Εθνική.



Ο Γηραιός συνεχίζει, έτσι, τις κινήσεις για την ενίσχυσή του εν όψει της συμμετοχής του στα προκριματικά του Basketball Champions League.



Η ανακοίνωση:



Ένας χρόνος και μία ημέρα μετά! Η ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΣ 2017 με χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Καββαδά. Πέρσι είχαμε ανακοινώσει τον διεθνή αθλητή στις 28 Ιουλίου, φέτος το κάνουμε με ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό μια ημέρα μετά. Του ευχόμαστε να είναι το ίδιο και ακόμη περισσότερο δυνατός, υγιής και καλότυχος. Η "Μπλε Οικογένεια" ανυπομονεί να τον δει και πάλι αγωνιζόμενο με την "κυανόλευκη" φανέλα. Βασίλη, καλή χρονιά!



Ο Βασίλης Καββαδάς, γνωστός για το δυναμικό και εντυπωσιακό του παιχνίδι μέσα στη ρακέτα, γεννήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 1991 στη Νίκαια και έχει ύψος 2μ.06. Ξεκίνησε την καριέρα το 2008 στον Ιωνικό Νικαίας στο Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής και το 2010 πήρε μεταγραφή στον Πανιώνιο.



Οι αξιοπρόσεκτες εμφανίσεις με τη φανέλα του Πανιωνίου προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και στις 28 Νοεμβρίου 2013 ανακοινώθηκε η απόκτηση του, καθώς υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά.



Τη σεζόν 2013-14 συμμετείχε σε 13 αγώνες με τον Ολυμπιακό και είχε 5,3 πόντους και 2 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ τη σεζόν 2014-15 αγωνίστηκε σε 20 ματς, έχοντας 3,6 πόντους μέσο όρο.



Την σεζόν 2015-16 δόθηκε δανεικός στο νεοφώτιστο Αρκαδικό. Σε 21 αγώνες ο Καββαδάς σημείωσε 14,8 πόντους με 6,4 ριμπάουντ μέσο όρο. Στις 25 Ιουλίου 2016 έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και την επομένη (26 Ιουλίου) υπέγραψε στον Άρη, όπου σε 25 αγώνες είχε 9 πόντους μέσο όρο και 3,8 ριμπάουντ.



Ο Καββαδάς έχει συμμετοχές με την Εθνική Εφήβων το 2009, όπου πήρε μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18. Το 2012 κλήθηκε στην Εθνική Ανδρών και συμμετείχε στην προετοιμασία για το Προολυμπιακό Τουρνουά. Το 2013 κλήθηκε ξανά στην Εθνική Ελλάδος για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και το 2016 συμμετείχε ξανά στην προετοιμασία για το Προολυμπιακό Τουρνουά του Τορίνο.



Τις περασμένες δύο περιόδους αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, με την οποία πανηγύρισε ένα Κύπελλο Ελλάδας, ένα Κύπελλο BCL κι ένα Διηπειρωτικό, ενώ έχει κατακτήσει και το πρωτάθλημα, το 2015, με τον Ολυμπιακό.



Επίσης ήταν νικητής στο διαγωνισμό καρφωμάτων στην κατηγορία "Ελπίδων" στο All-Star Game του 2013, ενώ τη σεζόν 2015-2016 αναδείχθηκε πρώτος στα κοψίματα (36), στα εύστοχα δίποντα (119) και στα κερδισμένα φάουλ (146), με τη φανέλα του Αρκαδικού και προπονητή τον Γιάννη Καστρίτη. Συμμετείχε, επίσης, στο All Star Game του 2018 και δύο φορές στο All Star Game, στους Νέους, το 2013 και το 2014.



Έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών σε 18 αγώνες, όπου μετείχε, μεταξύ άλλων, στο Ευρωμπάσκετ της Σλοβενίας, το 2013, όπως και της Εθνικής Εφήβων, όπου μετείχε σε 9 αγώνες.



ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΦΕΤΟΣ



Φέτος ο "Μπιλ" έκανε ένα εντυπωσιακό comeback μετά τις ατυχίες των προηγούμενων ετών και με τις εμφανίσεις του κέρδισε την κλήση στην Εθνική Ομάδα και πάλι. Παράλληλα συμμετείχε και στο All Star Game της ΕΚΟ Basket League, έχοντας 9 πόντους και 6 ριμπάουντ μέσο όρο σε 18 αγώνες και 19 λεπτά μέσο όρο, αλλά και 1.1 τάπες ανά αγώνα, με 58% στα δίποντα και 61% στις βολές.



Έπαιξε φέτος σε δύο αγώνες με την Εθνική Ομάδα στα Προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2021 κόντρα σε Βοσνία και Βουλγαρία.



Βασίλη, καλώς να συνεχίσεις και φέτος την ανοδική σου πορεία μαζί μας! Καλή χρονιά!