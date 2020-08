Στη Μινεσότα το νούμερο 1 του ντραφτ

Το ΝΒΑ έκανε την κλήρωση για τη σειρά με την οποία θα επιλέξουν οι ομάδες στο ντραφτ που θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου. Οι ομάδες με τα χειρότερα ρεκόρ είχαν εξ αρχής περισσότερες πιθανότητες να επιλέξουν στις κορυφαίες θέσεις και τυχεροί της διαδικασίας ήταν οι Τίμπεργουλβς, που θα επιλέξουν το νούμερο ένα.



Οι Γουόριορς, ομάδα με το χειρότερο ρεκόρ, θα επιλέξουν στο «2» και οι Χόρνετς στο «3», ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Μπουλς στο «4» και Καβαλίερς στο «5».



Αναλυτικά η σειρά επιλογής:



1. Minnesota

2. Golden State

3. Charlotte

4. Chicago

5. Cleveland

6. Atlanta

7. Detroit

8. New York

9. Washington

10. Phoenix

11. San Antonio

12. Sacramento

13. New Orleans

14. Boston (from Memphis)

15. Orlando

16. Portland

17. Minnesota (from Brooklyn via Atlanta)

18. Dallas

19. Brooklyn (from Philadelphia via LA Clippers)

20. Miami

21. Philadelphia (from Oklahoma City via Orlando and Philadelphia)

22. Denver (from Houston)

23. Utah

24. Milwaukee (from Indiana)

25. Oklahoma City (from Denver)

26. Boston

27. New York (from LA Clippers)

28. Los Angeles Lakers

29. Toronto

30. Boston (from Milwaukee via Phoenix)



Ο δεύτερος γύρος

31. Dallas (from Golden State)

32. Charlotte (from Cleveland via LA Clippers and Orlando)

33. Minnesota

34. Philadelphia (from Atlanta)

35. Sacramento (from Detroit via Phoenix)

36. Philadelphia (from New York)

37. Washington (from Chicago)

38. New York (from Charlotte)

39. New Orleans (from Washington via Milwaukee)

40. Memphis (from Phoenix)

41. San Antonio

42. New Orleans

43. Sacramento

44. Chicago (from Memphis)

45. Orlando

46. Portland

47. Boston (from Brooklyn via Charlotte, Orlando and Philadelphia)

48. Golden State (from Dallas via Philadelphia)

49. Philadelphia

50. Atlanta (from Miami via Sacramento, Cleveland and Boston)

51. Golden State (from Utah via Dallas, Detroit and Cleveland)

52. Sacramento (from Houston)

53. Oklahoma City

54. Indiana

55. Brooklyn (from Denver)

56. Charlotte (from Boston)

57. LA Clippers

58. Philadelphia (from Los Angeles Lakers via Orlando)

59. Toronto

60. New Orleans (from Milwaukee)