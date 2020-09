Άτυχη η ΑΕΚ: Με Βόλφσμπουργκ ή Ντέσνα στα playoffs

Τη χειρότερη δυνατή κλήρωση είχε η ΑΕΚ στα playoffs του Europa League, αφού πιθανότατα θα αντιμετωπίσει την Βόλφσμπουργκ.

Το εμπόδιο της νικήτριας του ζευγαριού Βόλφσμπουργκ (Γερμανία)-Ντέσνα (Ουκρανία) θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ για τα playoffs του Europa League, προκειμένου να προκριθεί στους ομίλους.



Ο αγώνας θα διεξαχθεί την 1η Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ και θα είναι νοκ άουτ. Ήταν η χειρότερη δυνατή κλήρωση για την «Ένωση», καθώς εναλλακτικές ήταν οι νικητές των Σαρλερουά-Παρτιζάν ή Μάλμε-Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ.



Φυσικά, η «Ένωση» θα πρέπει να ξεπεράσει προηγουμένως το εμπόδιο της Σεντ Γκάλεν στην Ελβετία την προσεχή Πέμπτη για τον τρίτο προκριματικό της διοργάνωσης.



Αναλυτικά η κλήρωση:



Champions Path

Young Boys (SUI) vs Tirana (ALB)

GNK Dinamo (CRO) vs Floriana (MLT) / Flora Tallinn (EST)

Djurgarden (SWE) / CFR Cluj (ROU) vs KuPS (FIN) / Suduva (LTU)

Ararat-Armenia (ARM) / Celje (SVN) vs Crvena zvezda (SRB)

Dynamo Brest (BLR) vs Ludogorets (BUL)

Sarajevo (BIH) / Buducnost Podgorica (MNE) vs Riga (LVA) / Celtic (SCO)

Legia (POL) / Drita (KOS) vs Qarabag (AZE)

Sheriff (MDA) / Dundalk (IRL) vs KI (FRO) / Dinamo Tbilisi (GEO)



Main Path

Hapoel Beer-Sheva (ISR) / Motherwell (SCO) vs Viktoria Plzen (CZE) / SonderjyskE (DEN)

Rosenborg (NOR) / Alanyaspor (TUR) vs Mura (SVN) / PSV Eindhoven (NED)

St. Gallen (SUI) / AEK Athens (GRE) vs Wolfsburg (GER) / Desna Chernihiv (UKR)

Basel (SUI) vs Anorthosis (CYP) vs CSKA-Sofia (BUL) / B36 (FRO)

Sporting CP (POR) / Aberdeen (SCO) vs LASK (AUT) / Dunajska Streda (SVK)

Charleroi (BEL) / Partizan (SRB) vs Apollon Limassol (CYP) / Lech (POL)

Besiktas (TUR) / Rio Ave (POR) vs AC Milan (ITA) / Bodo/Glimt (NOR)

Copenhagen (DEN) / Piast Gliwice (POL) vs Rijeka (CRO) / Kolos Kovalivka (UKR)

Malmo (SWE) / Lokomotiva Zagreb (CRO) vs Granada (ESP) / Locomotive Tbilisi (GEO)

Shkendija (MKD) / Tottenham (ENG) vs Rostov (RUS) / Maccabi Haifa (ISR)

FCSB (ROU) / Slovan Liberec (CZE) vs APOEL (CYP) / Zrinjski (BIH)

Standard Liege (BEL) / Vojvodina (SRB) vs Fehervar (HUN) / Reims (FRA)

Willem II (NED) / Rangers (SCO) vs Galatasaray (TUR) / Hajduk Split (CRO)