Με τις αναμετρήσεις της 3ης και 4ης αγωνιστικής συνεχίζεται το Nations League

Μετά τα προκριματικά του Euro 2021 και τις φιλικές αναμετρήσεις, οι εθνικές ομάδες της Ευρώπης στρέφουν την προσοχή τους αποκλειστικά του Nations League.

Η νεοσύστατη διοργάνωση της UEFA συνεχίζεται με την 3η και την 4η αγωνιστική, με το σημερινό πρόγραμμα να περιλαμβάνει αμφίρροπα παιχνίδια, ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και αγώνες με ξεκάθαρα φαβορί. Η Ισπανία δείχνει να έχει το προβάδισμα, αλλά η Ελβετία έχει αποδείξει πολλές φορές είναι σκληρό καρύδι. Για τον ίδιο όμιλο, η Γερμανία δεν φαίνεται πως θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα στην έδρα των Ουκρανών.Η Κύπρος έχει εκτός έδρας δοκιμασία στο Λουξεμβούργο, ενώ ενδιαφέρον έχει η αναμέτρηση Μαυροβούνιο-Αζερμπαϊτζάν. Τα Νησιά Φερόε φιλοξενούν την Λετονία και η Ανδόρα παίζει με την Μάλτα.

Το πλέον… αδιάφορο ματς του σημερινού προγράμματος είναι το Λιχτενστάιν-Γιβραλτάρ.



Σάββατο 10 Οκτωβρίου (3η αγωνιστική)

LEAGUE A



4ος Όμιλος

Ισπανία-Ελβετία 21:45

Ουκρανία-Γερμανία 21:45



LEAGUE C



1ος Όμιλος

Λουξεμβούργο-Κύπρος 16:00

Μαυροβούνιο-Αζερμπαϊτζάν 16:00



LEAGUE D



1ος Όμιλος

Ν. Φερόε-Λετονία 19:00

Ανδόρα-Μάλτα 21:45



2ος όμιλος

Λιχτενστάιν-Γιβραλτάρ 19:00





Κυριακή 11 Οκτωβρίου (3η αγωνιστική)



LEAGUE A



1ος Όμιλος



Βοσνία-Ολλανδία 19:00

Πολωνία-Ιταλία 21:45



2ος Όμιλος

Αγγλία-Βέλγιο 19:00

Ισλανδία-Δανία 21:45



3ος Όμιλος

Κροατία-Σουηδία 19:00

Γαλλία-Πορτογαλία 21:45





LEAGUE B



1ος Όμιλος

Νορβηγία-Ρουμανία 19:00

Β. Ιρλανδία-Αυστρία 21:45



2ος Όμιλος

Ισραήλ-Τσεχία 21:45

Σκωτία-Σλοβακία 21:45



3ος Όμιλος

Ρωσία-Τουρκία 21:45

Σερβία-Ουγγαρία 21:45



4ος Όμιλος

Ιρλανδία-Ουαλία 16:00

Φινλανδία-Βουλγαρία 19:00





LEAGUE C



2ος Όμιλος

Αρμενία-Γεωργία 19:00

Εσθονία-Β. Μακεδονία 19:00



3ος Όμιλος

ΕΛΛΑΔΑ-Μολδαβία 21:45

Κόσοβο-Σλοβενία 21:45



4ος Όμιλος

Καζακστάν-Αλβανία 16:00

Λιθουανία-Λευκορωσία 19:00



Τρίτη 13 Οκτωβρίου



LEAGUE A



4ος Όμιλος

Γερμανία-Ελβετία 21:45

Ουκρανία-Ισπανία 21:45



LEAGUE C



1ος Όμιλος

Αζερμπαϊτζάν-Κύπρος 19:00

Μαυροβούνιο-Λουξεμβούργο 21:45



LEAGUE D



1ος Όμιλος

Ν. Φερόε-Ανδόρα 21:45

Λετονία-Μάλτα 19:00



2ος όμιλος

Λιχτενστάιν-Σαν Μαρίνο 21:45



Τετάρτη 14 Οκτωβρίου



LEAGUE A



1ος Όμιλος

Ιταλία-Ολλανδία 21:45

Πολωνία-Βοσνία 21:45



2ος Όμιλος

Αγγλία-Δανία 21:45

Ισλανδία-Βέλγιο 21:45



3ος Όμιλος

Κροατία-Γαλλία 21:45

Πορτογαλία-Σουηδία 21:45



LEAGUE B



1ος Όμιλος

Νορβηγία-Β. Ιρλανδία 21:45

Ρουμανία-Αυστρία 21:45



2ος Όμιλος

Σκωτία-Τσεχία 21:45

Σλοβακία-Ισραήλ 21:45



3ος Όμιλος

Ρωσία-Ουγγαρία 21:45

Τουρκία-Σερβία 21:45



4ος Όμιλος

Φινλανδία-Ιρλανδία 19:00

Βουλγαρία-Ουαλία 21:45



LEAGUE C



2ος Όμιλος

Εσθονία-Αρμενία 21:45

Β. Μακεδονία-Γεωργία 21:45



3ος Όμιλος

ΕΛΛΑΔΑ-Κόσοβο 21:45

Μολδαβία-Σλοβενία 21:45



4ος Όμιλος

Λιθουανία-Αλβανία 19:00

Λευκορωσία-Καζακστάν 21:45