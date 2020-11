Εθνική Ελλάδος: Στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος!

Δεν ανήκουμε (πλέον) στους μονόφθαλμους. Ούτε κατά διάνοια! Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαμε οι μονόφθαλμοι της υπόθεσης. Αυτοί που έστω και την ύστατη στιγμή θα πετύχουν τους στόχους τους. Ακόμα και τα εύκολα καταφέρναμε να τα κάνουμε δύσκολα αλλά στο τέλος βγαίναμε νικητές.Πλέον δεν έχουμε ούτε αυτό! Έχουμε χάσει την «όραση» μας. Μονάχα με αυτόν τον τρόπο μπορώ να περιγράψω την τωρινή αγωνιστική κατάσταση στην Εθνική μας ομάδα· και αναφέρομαι στην αγωνιστική κατάσταση καθώς είναι γνωστό σε όλους ότι υπάρχουν και εξωαγωνιστικά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία επιλέγω (ίσως και κακώς) να μην ασχοληθώ παρότι είναι, κατά πολλούς, ο κύριος λόγος της ακατάπαυστης με σταθερό ρυθμό πτώσης της Εθνικής Ελλάδος. Αντιθέτως, επιλέγω να μιλήσω μόνο για μπάλα…

Τα συνεχόμενα λάθη στην επιλογή προπονητών και τα ντροπιαστικά αποτελέσματα εναντίον πολύ υποδεέστερων ομάδων οδήγησαν στην πρόσληψη του Ολλανδού Τζον Φαν ΄τ Σχιπ. Δεν νομίζω πως μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι ο Ολλανδός από τον Ιούλιο του 2019, όταν και ανέλαβε τα ηνία της Εθνικής, δεν έχει προσπαθήσει να αλλάξει κάποια πράγματα και να περάσει τα δικά του στοιχεία στον τρόπο παιχνιδιού του ελληνικού συγκροτήματος. Έχει προσωπικότητα και δικές του τακτικές. Προσπάθησε να παρουσιάσει μια διαφορετική Εθνική. Διαφορετικά πρόσωπα και τακτικές σε σχέση με το παρελθόν. Καθόλου ελαστικός και πολλές φορές πεισματάρης απέναντι σε συγκεκριμένα πρόσωπα και καταστάσεις, το οποίο δεν είναι απαραίτητα αρνητικό στοιχείο αρκεί να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σωστά. Με αυτόν στον πάγκο είδαμε καλύτερη μπάλα από την γαλανόλευκη σε σύγκριση με τους προκατόχους του. Έδωσε ευκαιρίες σε αρκετά νέα πρόσωπα έχοντας ιδιαίτερη προτίμηση/εκτίμηση στο Ολλανδικό ποδοσφαιρικό δόγμα, κατ’ επέκταση και σε όσους Έλληνες αγωνίζονται στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Όλα αυτά είναι τα θετικά στοιχεία που διέπουν τον Ολλανδό τεχνικό. Δυστυχώς όμως, τόσο για αυτόν όσο και για εμάς, δεν γίνεται να παίξεις «Total Football» χωρίς να έχεις τους κατάλληλους παίκτες που θα μπορέσουν να στηρίξουν αυτό το στιλ παιχνιδιού. Μπορείς να το προσπαθήσεις αλλά δεν θα υπάρξει θετικό απαύγασμα!

Αισίως ερχόμαστε στο σήμερα! Η Ελλάδα με τον Τζον Φαν ΄τ Σχιπ στον πάγκο της έχει γνωρίσει δύο ήττες ενάντια σε Φινλανδία και Ιταλία, 4 ισοπαλίες με Λιχτενστάιν, Κόσοβο και Σλοβενία (δύο φορές), ενώ έχει επικρατήσει σε έξι περιπτώσεις εναντίον των Βοσνία, Φινλανδία, Αρμενία, Κόσοβο και Μολδαβία (δύο φορές), δίχως να λαμβάνουμε υπόψη τα φιλικά Διεθνών Συλλόγων. Σημαντικό στατιστικό στις νίκες της ομάδας είναι ότι η Εθνική δημιουργεί αρκετές φάσεις σε κάθε νικηφόρο αποτέλεσμα αλλά ποτέ(!) δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το φράγμα των δύο τερμάτων. Το συγκεκριμένο στατιστικό δείχνει και το ουσιαστικό πρόβλημα στην ομάδα. Δεν υφίσταται να προσπαθούμε να παίξουμε «Total Football» αλλά να μην έχουμε καταφέρει σε κανέναν αγώνα να πετύχουμε πάνω από δύο τέρματα ενάντια σε κατώτερες ομάδες. Γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν διαθέτουμε την απαραίτητη ποιότητα παικτών που θα ξεκλειδώσουν κλειστές άμυνες και (κυρίως) θα μεταφέρουν γρήγορα και με μία επαφή την μπάλα από την μία άκρη του γηπέδου στην άλλη. Το «Ολοκληρωτικό Ποδόσφαιρο» είναι ίσως η πιο αρεστή μορφή ποδοσφαίρου στο φίλαθλο μάτι. Αν το πετύχεις γίνεσαι ήρωας και «μετρ» του αθλήματος, αλλά αν αποτύχεις, βάζεις το όνομα σου στο Πάνθεον των προπονητών που προσπάθησαν αλλά αποδείχθηκαν «λίγοι».

Το «Ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο» είναι όμορφο αλλά δύσκολο να πραγματοποιηθεί στην Εθνική Ελλάδος. Το λάθος του Ολλανδού τεχνικού είναι που προσπαθεί μέχρι και σήμερα να το επιβάλει σε παίκτες που δεν είναι «μπαρουτοκαπνισμένοι» σε αυτό το είδος. «You can’t teach an old dog new tricks», τραγούδησε με μεγάλη επιτυχία πριν εννέα χρόνια ο Σίσικ Στιβ με τον Τζον Πωλ Τζόουνς (ιδρυτικό μέλος των Led Zeppelin) στο μπάσο και η τωρινή Εθνική ομάδα είναι η απόδειξη αυτής της φράσης.

Από την άλλη μεριά οι ποδοσφαιριστές τόσα μπορούν, τόσα προσφέρουν. Δεν είναι για παραπάνω! Το είδος παιχνιδιού του Τζον Φαν ΄τ Σχιπ και οι τακτικές του απαιτούν γρήγορα ακραία μπακ που να τρέχουν τις γραμμές του γηπέδου ακατάπαυστα επί 90 λεπτά. Έχουμε κανέναν τέτοιο ποδοσφαιριστή; Ίσως ο Τσιμίκας αλλά ακόμα και αυτός την δεδομένη χρονική στιγμή μετά από τραυματισμό και νόσο από τον Κορωνοϊό είναι δύσκολο να επανέλθει κατευθείαν στο 100%. Η ομάδα πρέπει να διαθέτει τερματοφύλακα που να είναι πολύ καλός και με τα πόδια. Τελείωσαν οι τερματοφύλακες παλιάς κοπής που δεν ήξεραν μπάλα αλλά αποτελούσαν απόρθητο φρούριο. Η συγκεκριμένη θέση είναι πολύ πιο σύνθετη πλέον!Η επιλογή του Βλαχοδήμου κάτω από τα δοκάρια είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει αυτή τη στιγμή η Εθνική στα πρότυπα του σύγχρονου γκολκίπερ. Οι βασικοί κεντρικοί αμυντικοί επιβάλλεται να είναι αναντικατάστατοι! Ο ένας πρέπει να ολοκληρώνει τον άλλον. Συνδυαστικά η καλή πάσα από πίσω είναι απαραίτητη, ενώ η σταθερότητα τόσο σε χαμηλές όσο και σε εναέριες μονομαχίες είναι αυτονόητη. Η μεσαία και επιθετική γραμμή της ομάδας πρέπει να σφύζει από δημιουργία. Από το αμυντικό χαφ μέχρι τον «φουνταριστό» πρέπει όλοι να είναι εκρηκτικοί, ποδοσφαιρικά ευφυείς και γρήγοροι στις αποφάσεις τους. Η θέση του αμυντικού χαφ είναι πολύ κρίσιμη καθώς είναι απαραίτητη η συμβολή του τόσο στο κομμάτι της δημιουργίας και της γρήγορης μετακίνησης της μπάλας από την μία μεριά του γηπέδου στην άλλη, όσο και στο αμυντικό κομμάτι· ανάκτηση της μπάλας από τον αντίπαλο και γρήγορη πάσα προς την επίθεση. Τα εξτρέμ δεν είναι απλώς «μηχανάκια» με έφεση στο σκοράρισμα αλλά μαρκάρουν κιόλας όταν η ομάδα αμύνεται. Το ίδιο οφείλει να κάνει ακόμα και το «εννιάρι» της ομάδας. Δεινός εκτελεστής ενώ δημιουργεί χώρους και συνθήκες επίτευξης τέρματος και για τους γύρω του. Το «δεκάρι» είναι ο εγκέφαλός της, ο πιο προικισμένος ποδοσφαιρικά. Ο Φορτούνης είναι πολυτέλεια για την συγκεκριμένη Εθνική, ειδικά όταν οι αντίπαλοι της είναι το Κόσοβο, η Σλοβενία και η Μολδαβία.Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως δεν διαθέτουμε (σχεδόν) τίποτα από αυτά σε ικανοποιητικό βαθμό. Έστω και τα μισά να διαθέταμε η πρώτη θέση σε αυτόν τον όμιλο θα ήταν πολύ εύκολη και θα ερχόταν με μεγάλη βαθμολογική διαφορά. Κάτι τέτοιο όμως είναι ουτοπικό, οπότε πρέπει να βρεθεί διαφορετική λύση.

Δεν θεωρώ ότι ο τωρινός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος είναι αποτυχημένος, αλλά είναι «ξένος». Είναι «ξένος» όχι λόγω καταγωγής αλλά λόγω φιλοσοφίας. Το συγκεκριμένο στιλ ποδοσφαίρου είναι ξενικό σε Έλληνες ποδοσφαιριστές επομένως το «Total Football» δεν βρίσκει την λειτουργικότητά του σε ένα ελληνικό σύνολο. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν στο μέλλον ο Τζον Φαν ΄τ Σχιπ αναλάβει τα ηνία μιας αποδεδειγμένα μεγάλης ποδοσφαιρικής δύναμης εντός ή εκτός Ευρώπης θα τα πάει περίφημα. Είναι όμως πολύ… Ολλανδός για εμάς!