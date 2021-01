«Έφυγε» στα 70 του ο θρυλικός Πολ Γουέστφαλ

Με δυσάρεστη είδηση ξεκίνησε το 2021 στον αθλητισμό, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Hall Of Famer Πολ Γουέστφαλ, νικημένος από τον καρκίνο.

Θλίψη έχει σκορπίσει στο χώρο του NBA και γενικότερα του μπάσκετ η είδηση πως έφυγε αργά χθες το βράδυ από τη ζωή ο Πολ Γουέστφαλ. Σε ηλικία 70 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Hall Of Famer, ο οποίος είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα ως παίκτης, προπονητής και assistant coach.



Ο Πολ Γουέστφαλ είχε καταφέρει να πάρει τον τίτλο του Hall Of Famer, αφού στην καριέρα του είχε παίξει πέντε φορές σε All Star Game, ενώ κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Σέλτικς το 1974.

Αγωνίστηκε, επίσης, στους Σανς, τους Σόνικς και τους Νικς, σε μια καριέρα που διήρκησε από το 1972 ως το 1984.



Σκόραρε συνολικά περισσότερους από 12.000 πόντους και μοίρασε 3.500 ασίστ, ενώ η φανέλα με το «Νο44» έχει αποσυρθεί στο γήπεδο των Σανς.



Ο Γουέστφαλ είχε κάνει σημαντική πορεία και ως προπονητής τους Σανς (από το 1992 μέχρι το 1995), τους οποίους οδήγησε μέχρι τους τελικούς τη σεζόν 1992/93, τους Σούπερσονικς (από το 1998 μέχρι 2001) και με τους Κινγκς (από το 2009 μέχρι το 2012), ενώ ήταν coach σε δύο All Star Game.