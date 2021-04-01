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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Μέγεθος γραμματοσειράς: Μικρότερη γραμματοσειρά Μεγαλύτερη γραμματοσειρά
01/04/2021
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ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 01/04/2021

COSMOTE SPORT 6

2021 ATP Masters 1000, Miami Open presented by Itau
Τένις

20:00
NOVASPORTS 4

Μπασκόνια - Αναντολού Εφές
Euroleague

20:00
NOVASPORTS 1

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Αρμάνι Μιλάνο
Euroleague

21:00
NOVASPORTS 2

Μπάγερν Μονάχου - Ζάλγκιρις Κάουνας
Euroleague

21:30
COSMOTE SPORT 7

Πόρτο - Άαλμποργκ
EHF Champions League

21:45
NOVASPORTS 3

Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Euroleague

21:45
COSMOTE SPORT 6

WTA 1000 2021, Miami Open presented by Itau
Τένις

22:00
COSMOTE SPORT 6

2021 ATP Masters 1000, Miami Open presented by Itau
Τένις

02:00
COSMOTE SPORT 4

Μπρούκλιν Νετς - Σάρλοτ Χόρνετς
NBA

02:30
COSMOTE SPORT 6

WTA 1000 2021, Miami Open presented by Itau
Τένις

04:00
COSMOTE SPORT 7

Κλίπερς-Νάγκετς
NBA

05:00
 

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