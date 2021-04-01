Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 01/04/2021
COSMOTE SPORT 6
2021 ATP Masters 1000, Miami Open presented by Itau
Τένις
20:00
NOVASPORTS 4
Μπασκόνια - Αναντολού Εφές
Euroleague
20:00
NOVASPORTS 1
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Αρμάνι Μιλάνο
Euroleague
21:00
NOVASPORTS 2
Μπάγερν Μονάχου - Ζάλγκιρις Κάουνας
Euroleague
21:30
COSMOTE SPORT 7
Πόρτο - Άαλμποργκ
EHF Champions League
21:45
NOVASPORTS 3
Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Euroleague
21:45
COSMOTE SPORT 6
WTA 1000 2021, Miami Open presented by Itau
Τένις
22:00
COSMOTE SPORT 6
2021 ATP Masters 1000, Miami Open presented by Itau
Τένις
02:00
COSMOTE SPORT 4
Μπρούκλιν Νετς - Σάρλοτ Χόρνετς
NBA
02:30
COSMOTE SPORT 6
WTA 1000 2021, Miami Open presented by Itau
Τένις
04:00
COSMOTE SPORT 7
Κλίπερς-Νάγκετς
NBA
05:00
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